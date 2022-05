Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta: “Ha una costola rotta ma sta bene”

Il manager di Massimo Ranieri ha reso noto come sta il cantante dopo essere caduto dal palco e ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni.

Massimo Ranieri si trova ricoverato in ospedale dopo l’incidente che lo ha coinvolto sul palco del Teatro Diana di Napoli dove si stava esibendo con lo spettacolo musicale Sogno o son desto: vediamo come sta dopo essere caduto dal palco e aver battuto in maniera violenta la testa.

Massimo Ranieri: come sta?

Secondo quanto appreso, dopo i fatti è stato trasportato all’ospedale Cardarelli dove si trova attualmente in osservazione. I medici lo hanno sottoposto ad una tac per dolori alla spalla e al capo e hanno evidenziato politraumi dovuti alla rovinosa caduta, tra i quali la rottura di una costola.

Il quadro clinico è comunque rassicurante, come sottolineato dal suo manager Marco De Antoniis. “Che grandissimo spavento, è stato immediatamente soccorso ma, lo scriva la prego, sta benissimo e ha passato un’ottima notte“.

Lo stesso ci ha tenuto a smentire che Ranieri abbia riportato un trauma cranico e ha annunciato che, appena sarà nelle condizioni, riprenderà a cantare.

Massimo Ranieri: l’incidente sul palco

L’incidente è accaduto nella serata di venerdì 6 maggio durante la seconda replica del suo spettacolo. Era da pochissimo cominciato lo show e stava cantando la seconda o terza canzone quando è caduto dal palco. A tradirlo, probabilmente, le luci in volto: la sala era buia e l’artista stava scendendo da una scaletta al centro dello stage e probabilmente è rimasto abbagliato dalle luci.

Fortunatamente c’erano dei medici in sala e Massimo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.