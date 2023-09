Massimo Ranieri, qual è il suo più grande rimpianto?

Massimo Ranieri sta per tornare in televisione nei panni di attore. Una lunga carriera, quella del cantante, che l’ha visto alternare la musica alla recitazione. Qual è il suo più grande rimpianto?

Ospite di Verissimo, Massimo Ranieri ha parlato del suo ritorno in tv come attore. Il cantante è tra i protagonisti delle fiction La voce che hai dentro, che debutta su Canale 5 giovedì 14 settembre, dove veste i panni di Michele Ferrara. In merito a questa nuova avventura, ha dichiarato:

“Questa fiction mi piace proprio tanto. È giallo-rosa, come amo definirla, c’è il rosa della famiglia, ma anche il giallo di questo uomo, Michele, che lo vediamo uscire dal carcere dopo avere scontato 10 anni di galera per l’assassinio di suo padre. Ciò che vuole ardentemente fare è ricucire, rimettere insieme i cocci di questo vaso che si è rotto”.

Il lavoro gli ha dato tanto, ma Massimo ha un grande rimpianto.

La confessione di Massimo Ranieri

Ranieri ha dichiarato:

“Ho pagato in affetti, in amori, però fa parte del gioco. Continuo a pagare, è una dannazione? Accettiamola così. Non possono essere tutte rose, le spine ci sono. Va bene, fa parte del gioco. (…) Sono stato strappato ai miei genitori, ai miei fratelli, sorelle. Questo è già un prezzo molto alto. Ti ritrovi solo a Roma, a 17 anni, in una stanza”.

Massimo si sente un “operaio dello spettacolo” ed è grato dell’affetto del pubblico, ma non può non avere il rimpianto di aver lasciato la sua famiglia a soli 17 anni.

Massimo e il peso della solitudine

E’ riuscito a costruire una carriera bellissima, ma il peso della solitudine è ancora oggi molto forte. Massimo Ranieri ha ammesso: