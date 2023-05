Cristiana Calone, figlia che Massimo Ranieri ha riconosciuto solo nel 1997, ha parlato del rapporto con suo padre. Dal loro primo incontro non si sono più separati e hanno recuperato tutto il tempo perso.

Massimo Ranieri: parla la figlia Cristiana

Nel 1997 Massimo Ranieri ha riconosciuto la figlia Cristiana Calone, nata nel 1971. Il cantante l’ha ufficialmente presentata ai fan nel 2007, nel corso del suo show in televisione. Intervistata dal settimanale Chi, la donna ha così parlato di quel momento:

“Evidentemente per lui erano i tempi giusti, per me conta quello che ha fatto. È sempre stato un uomo riservato che, in quell’occasione, ha compiuto un gesto importante mettendosi in gioco come non aveva mai fatto. Mi ha invitato a vedere il programma senza anticiparmi che, a un certo punto, avrebbe detto ‘Vi presento mia figlia’. Ancora oggi non trovo tempo per descrivere quell’emozione”.

Cristiana Calone e Massimo Ranieri tra passato e presente

Cristiana ha parlato anche della sua vita senza un padre accanto. Sono stati anni difficili. Ha raccontato:

“Quando sono nata non c’era, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto. Non ricordo nulla di quel periodo, ho rimosso tante cose, mia mamma mi ha detto che ero una bambina gioiosa, vivace, entusiasta. Poi però quando sono cresciuta, avrei desiderato avere anche un papà che mi desse delle regole, che mi aspettasse dopo che ero uscita con gli amici e avevo fatto tardi”.

Ha iniziato a pensare che il padre potesse essere Massimo Ranieri quando ha sentito sua madre cantare le sue canzoni. La conferma è arrivata quando ha sentito la mamma parlare al telefono con le sorelle: aveva circa 10 anni.

Cristiana Calone: cosa si aspettava da Massimo Ranieri

Cristiana, nata dall’amore tra Massimo e Franca Sebastiani, è cresciuta senza la presenza di un padre. Dopo il riconoscimento, però, è cambiato tutto. La Calone ha raccontato:

“A me dei soldi non me ne è mai fregato niente, non ho fatto certo la vita della figlia di papà. Ho passato momenti duri, ho fatto di tutto, dalla cameriera alla cubista, alla donne delle pulizia e la segretaria”.

Sogna di fare la cantante come suo padre, tanto che ha pubblicato anche un singolo. Si aspetta un aiuto da Ranieri? Ha ammesso: