Massimo Ranieri senza filtri: "Vorrei diventare padre e trovare un amore"

Massimo Ranieri parla del suo rapporto con l’amore

In una recente intervista rilasciata a “Il Messaggero”, Massimo Ranieri si è raccontato a trecentosessanta gradi ed ha rivelato alcuni particolari sconosciuti al pubblico sulla sua vita privata ed in particolare sul suo rapporto con l’amore.

Ecco che cos’ha dichiarato nello specifico:

“Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può anche essere bella, lo so, ma insieme si sta meglio. Vedere un film, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… Questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche…”.

A queste parole ha aggiunto le seguenti:

“Ora voglio una vita più tranquilla ed equilibrata, che la solitudine non può darmi. Gli amici sono importanti, ma l’amore lo è di più. Sono solo, ma lo voglio veramente un amore così”.

Massimo Ranieri e il desiderio di diventare padre

Nell’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, Ranieri ha parlato anche di un altro importante desiderio, che ha espresso apertamente in uno dei suoi due libri, si tratta di quello di diventare padre.

Ecco che cos’ha dichiarato a riguardo:

“Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento… Mia madre mi diceva che i figli vanno fatti da giovani, perché poi non si ha pazienza. Forse aveva ragione lei, forse no. Comunque sia, non perdo la speranza”.

Inoltre, il cantante ha parlato anche del rapporto che ha con la figlia Cristina, riconosciuta soltanto nel 1997 e a tal proposito ecco che cos’ha dichiarato nell’intervista:

“Ci vediamo spesso. Lei è diventata anche mamma di Massimino, 12 anni, che mi ha fatto diventare nonno”.

Massimo Ranieri presto uno show in due serate su Rai 1: i dettagli

Massimo Ranieri è senza dubbio uno dei cantanti più importanti della storia della musica italiana. L’artista negli anni ha deciso di raccontarsi in tanti modi diversi al pubblico che lo ama, ad esempio attraverso due autobiografie, una pubblicata nel 2007 e la seconda nel 2021.

A breve ed in particolare il 26 maggio 2023 e il 2 giugno 2023, Ranieri sarà protagonista di “Tutti i sogni ancora in volo”, uno show che andrà in onda su Rai 1 e che sarà anche un modo per celebrare la sua straordinaria carriera artistica e musicale. A tal proposito, ecco cos’ha dichiarato il cantante nella recente intervista rilasciata a “Il Messaggero”: