Massolo: "Mundys mette in campo 10 mld di investimenti per crescita globale, 3 in Italia"

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Un piano di investimenti complessivi da 10 miliardi nei prossimi anni, di cui 3 in Italia. Sono le risorse che Mundys mette in campo per crescere e perseguire l’obiettivo di diventare sempre più operatore di mobilità integrata a livello globale. A indicare la rotta strategica di Mundys, l’ex Atlantia che ha cambiato nome da poche settimane, è il presidente del gruppo Giampiero Massolo, in occasione dell’inaugurazione della nuova area d’imbarco all’aeroporto di Fiumicino. Un cambio di nome, rimarca subito Massolo, "per una nuova storia che ha radici profonde".

“Come Mundys – sottolinea – siamo profondamente impegnati nel supportare il piano di sviluppo di ADR che, a oggi, ha trasformato lo scalo della Capitale in uno degli aeroporti più apprezzati del mondo". "Fiumicino – aggiunge – rappresenta per noi un simbolo del modo in cui vogliamo gestire le infrastrutture, coniugando innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente per offrire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri".

"A livello globale, stiamo attuando un piano quinquennale di investimenti, del valore di oltre 10 miliardi di euro, il cui scopo è innovare le nostre infrastrutture presenti in 24 Paesi, agendo in una logica di mobilità integrata. In questo senso – evidenzia Massolo – la collaborazione con i Governi e le altre istituzioni locali, oltre che la stabilità regolatoria, sono requisiti fondamentali per cogliere le nuove sfide della modernità e avviare una rivoluzione del settore infrastrutturale che, dall’Italia, guarda al resto del mondo. Il nostro obbiettivo, nei prossimi 5 anni, è diventare il principale operatore di mobilità integrata a livello globale e sono lieto che il nuovo molo e l’ampliamento dell’area di imbarco A rappresentino il primo investimento che, come Mundys, mettiamo da oggi a disposizione dei nostri passeggeri".