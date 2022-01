Zucchero nella salsa di pomodoro? L'abbinamento che manda su tutte le furie i giudici di Masterchef 2021

Masterchef è uno dei programmi più amati dagli italiani, non solo per i concorrenti e i loro piatti, ma soprattutto per i giudici e le loro reazioni. Una ragazza, nella puntata di giovedì 13 gennaio 2022, stava per rovinare un piatto mandando su tutte le furie lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Mastechef 2021, zucchero e salsa di pomodoro? La reazione degli chef

La scena è stata molto simpatica ed il piatto è stato anche apprezzato dai tre giudici, in particolar modo da chef Locatelli. La concorrente che ha fatto quasi innervosire Cannavacciuolo è Lia, che all’Invention Test ha azzardato un piatto che come base aveva la salsa di pomodoro.

Masterchef 2021, il piatto di Lia

Il primo ad assaggiare è stato proprio chef Locatelli, che ha alogiato tutte le componenti del piatto della concorrente.

Un piatto molto sentito da Lia, in quanto le ricorda la sua infanzia e la Puglia. La ragazza infatti, ha detto ai giudici di avere nonne e zie pugliesi ed essere abituata al sapore del pomodoro di quella regione, in quanto le sue parenti erano solite preparare le salse in casa.

Masterchef 2021, Cannavacciuolo simula un attacco di cuore

Prima di concludere la frase, Lia, ha fatto un’osservazione sulle salse commerciali, dicendo che non hanno un vero sapore e quasi sempre sono lontanissime da quelle preparate in casa con tanta manodopera e passione.

La ragazza, a tal proposito, ha dunque detto che spesso ha la tentazione di aggiungere dello zucchero nelle salse commerciali per dare un sapore diverso. A sentire la parola zucchero, i giudici si sono pietrificati. La reazione più divertente l’ha avuta però Antonino Cannavacciuolo, che ha simulato un attacco di cuore con tanto di difficoltà a respirare. La ragazza, dopo aver sorriso, ha subito avvertito gli chef che lo zucchero non era presente nella salsa del suo piatto.