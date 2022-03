Masterchef Italia 11: ecco chi è il vincitore

Masterchef 11 è arrivato alla sua battuta finale. A trionfare è la italo-nigeriana Tracy Eboigbodin. La giovane, residente nella provincia di Verona, ha affrontato nell'ultima puntata Carmine e Christian.

L’edizione di Masterchef Italia 11 ha il suo vincitore. A trionfare in questa stagione è la 28enne Tracy Eboigbodin. La giovane che da tempo vive nella provincia di Verona, ha affrontato nella finale di giovedì 3 marzo Christian Passeri e Carmine Gorrasi.

La quarta finalista Lia si è fermata alle porte della finalissima al termine dell’ultimo invention test al quale aveva preso parte come come ospite lo chef Andreas Caminada.

Masterchef 11 vincitore, chi è Tracy

Classe 1993, Tracy è nata in Nigeria dove ha vissuto la prima parte della sua vita. Si è poi trasferita in Italia e precisamente a Verona dove ha lavorato come cameriera in un albergo. Da circa 10 anni è legata a Samuele. Molto attiva sui social, Tracy si è fin da subito distinta ai live cooking con il piatto “Terra mia” un piatto a base di riso e verdure di ispirazione nigeriana. Nel corso della semifinale Tracy aveva trionfato nella prova in esterna guadagnandosi la maglia del tennista Matteo Berrettini.

La giovane chef, il giorno prima della finale, aveva raccontato su Instagram qual era il suo rapporto con il cibo:

“Dissi in una delle mie interviste appena sono entrata nella masterclass che non sono qui solo per cucinare ma per trasmettere qualcosa, cioè emozioni. Ormai questa avventura é giunta al termine, io mi sono emozionata tantissimo in tutte le prove e spero di essere riuscita a trasmettere quel qualcosa. Per me il cibo non dovrebbe essere consumato solo per smorzare la fame ma anche per qualcosa di piú spirituale.

Io non mangio per nutrire il corpo ma per nutrire l’anima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbieri Chef (@brunobarbieri_chef)

Bruno Barbieri: “Complimenti alla vincitrice”

Nel frattempo non sono mancate le reazioni sui social tra cui quella di Bruno Barbieri che su Instagram si è complimentato per la vittoria di Tracy: “Anche l’undicesima edizione di MasterChefIt si è conclusa. È stata davvero emozionante, complimenti alla vincitrice e grazie ad ognuno di voi per averla seguita insieme!”