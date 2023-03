MasterChef, parla il vincitore Edoardo: cosa farà con il montepremi

Edoardo Franco ha conquistato la vittoria alla 12esima edizione di MasterChef Italia e lui stesso ha svelato quali sarebbero i suoi progetti per il futuro e cosa farà con il montepremi.

Edoado Franco dopo la vittoria: i progetti

Edoardo Franco è riuscito a conquistare la vittoria a MasterChef12 e lui stesso ha svelato quali sarebbero i suoi progetti in serbo per il futuro e, soprattutto, cosa farà con il generoso montepremi ottenuto grazie al suo trionfo all’interno del programma.

“Vedrò le proposte e valuterò. Ho appena finito una cosa, inizierò a pensare al domani da domani. Non amo programmare, mi lascio molto trasportare da ciò che ho voglia di fare. Quando mi sentirò di aprire un locale lo scoprirò”, ha dichiarato il 26enne che, per inseguire il suo sogno, ha abbandonato il suo lavoro di rider in Inghilterra ed è rientrato in Italia.

Al momento Edoardo non ha svelato quali altri progetti abbia in serbo per il futuro, ma in tanti sono curiosi di sapere se il vincitore di MasterChef manterrà la promessa fatta a Bruno Barbieri durante il programma, ossia quella di tagliarsi i capelli in caso di vittoria. I due dovrebbero incontrarsi a piazza Duomo a Milano il 4 marzo e i fan potranno scoprire se Edoardo sia stato di parola.