Maxi intossicazione alimentare: caos a Masterchef Spagna

Caos nell’edizione spagnola di Masterchef. Brutta batosta per la versione iberica del popolare cooking show: le autorità sanitarie hanno riportato una diffusa “intossicazione alimentare” per 44 persone al termine della partecipazione ad una puntata dello show.

44 persone intossicate dopo una prova di Masterchef Spagna. Aperte indagine del dipartimento di Salute di Valencia

I concorrenti della trasmissione si trovavano a Valencia, più precisamente all’Oceanogràfic, per la registrazione di un episodio. Il cast era coinvolto in una prova speciale all’aperto, in cui sono stati chiamati a replicare le pietanze del menù dello chef Rakel Cernicharo. I piatti sarebbero stati poi serviti ai 120 operatori del parco acquatico.

Pare proprio però che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Come riporta El Correo, uno dei commensali ha denunciato sui social un’intossicazione alimentare di massa: “Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi“.

Sulle prime qualcuno ha pensato si trattasse di una fake news o di uno scherzo, ma a confermare la vicenda ci ha pensato l’assessorato alla Salute della regione. Le indagini portate avanti dal dipartimento di Salute di Valencia hanno stabilito il numero esatto di vittime dell’intossicazione, ben 44, ma non dell’alimento che l’avrebbe causata.

La casa produttrice: “È un caso eccezionale“

Rammarico per la casa di produzione di Masterchef Spagna, Shine Iberia, che in una nota ha palesato tutto il suo dispiacere per “l’indisposizione manifestata da alcuni dei commensali che hanno assistito alle riprese a Valencia, con i quali è stata in contatto in ogni momento attraverso l’Oceanografic, trattandosi di personale dell’azienda“.

Il caso sarà deferito al ministero della Salute di Madrid, fa sapere El Paìs, intanto la casa produttrice si difende: “Si tratta di un caso assolutamente eccezionale in questi 11 anni di MasterChef in Spagna“.