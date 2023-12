Masterchef torna in tv: le anticipazioni dei giudici

Masterchef torna in tv, con una nuova e scoppiettante stagione. I giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli giudici, hanno annunciato le prime anticipazioni.

Presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano, i giudici di Masterchef hanno annunciato l’inizio della tredicesima stagione. Il programma torna in tv con la solita formazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dietro le quinte ci sarà anche l’Uomo Ombra, il quarto giudice. Barbieri ha dichiarato:

Canavacciuolo ha dichiarato:

“Masterchef ha accompagnato una crescita delle persone e dà una risposta a chi viene in Italia per mangiare, la nostra materia prima, la cultura e la tradizione del cibo. Per noi tutto plastic free, contro gli sprechi e per il recupero spesa”. (…) Prima dovevi fare le valigie e partire per Francia, Giappone… Grazie ai social, tutto è più a portata di mano, più veloce, tutto diventa subito vecchio, anche un piatto, devi creare ogni giorno”..