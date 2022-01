Masterfer.it, i migliori articoli del settore della ferramenta a prezzi unici

Digita www.masterfer.it e iscriviti alla newsletter per ricevere un buono sconto di 5 euro per il tuo primo acquisto!

Sono oltre 30.000 gli articoli presenti nel catalogo virtuale di Masterfer.it: dai decespugliatori alla livella laser. Moltissime soluzioni relative a bricolage, giardinaggio, imballaggio, antinfortunistica e ferramenta in genere. I brand sono tra i migliori del settore, quali Deca, Femi o Sparco. In più, sono previste speciali promozioni, con sconti che arrivano fino al 50%. Le spedizioni sono a costo zero in caso di importi di oltre 300 euro e a disposizione dell’utente è attivo un puntuale servizio clienti.

Non importa che si tratti delle necessità di professionisti, di aziende o degli appassionati di fai da te più esigenti, su Masterfer.it si incontrano oltre 30.000 prodotti: trapani a colonna, banchi da lavoro, armadi in plastica, scarpe antinfortunistiche, saldatrici a filo, batterie per utensili e molto altro ancora.

E grazie alle decine di categorie in cui si struttura il portale, trovare tutto il necessario diventa semplice. Fra queste si possono citare: Attrezzatura garage e officina, Giardinaggio, Prodotti chimici, Saldatura, Elettroutensili, Casa e dintorni o Pulizia.

Nella sezione “Super Sconti!” sono raggruppate le occasioni di risparmio più convenienti, che permettono di tagliare i prezzi di listino fino al 50%. Per dubbi, domande o richieste specifiche è attivo un puntuale servizio di customer care, raggiungibile via WhatsApp, e-mail o telefonicamente. E con un tap su FAQ, si trova risposta ai quesiti più frequenti.

Pattex, Milwaukee, Optimum, Stanley, Husqvarna, Sparco, Honda, Deca, Femi, Diadora, Holzkraft o Dewalt sono solo alcuni dei brand disponibili nel catalogo virtuale dello store. Del resto, sono quelli che costituiscono un vero e proprio punto di riferimento nel settore della ferramenta.

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta di Masterfer.it giungono le spedizioni rapide, che si verificano in appena 24/48 ore. Inoltre, sono gratuite in caso di importi superiori a 300 euro. Per ciò che concerne i pagamenti, tutte le modalità selezionate garantiscono la totale sicurezza: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o contrassegno.

Sul portale, infine, si trovano più di 18.000 recensioni lasciate dai clienti (con un punteggio medio di 4,7/5). Confermano la qualità degli articoli e dei servizi offerti dall’e-shop.

Digita www.masterfer.it e iscriviti alla newsletter per ricevere un buono sconto di 5 euro per il tuo primo acquisto!