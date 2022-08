Mastrangelo con la Lega: “Dare più fondi allo sport, togliendone alla sanità”

Tagliare fondi alla sanità per dedicarli allo sport: questo l'auspicio dell'ex pallavolista e responsabile per lo sport del Carroccio, Luigi Mastrangelo.

L’ex pallavolista e attuale capo del dipartimento per lo sport della Lega, Luigi Mastrangelo, spera in maggiori investimenti per l’attività fisica.

“Togliere alla sanità e dare allo sport”: la proposta di Mastrangelo

Il tre volte campione europeo con la nazionale di pallavolo e attuale capo del dipartimento per lo sport del Carroccio, Luigi Mastrangelo, non ha avuto mezzi termini.

Il suo auspicio è che, con la nuova legislatura, arrivino fondi in più per lo sport in Italia, che deve divenire «un aspetto centrale della quotidianità dei ragazzi».

Addirittura, è arrivato a chiedere un taglio al finanziamento sanitario a favore proprio di quello sportivo:

«Non dico di togliere tutto alla sanità, ma qualcosina si può dedicare allo sport, visto che nello sport viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa stare meglio, perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo sport. Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, poi però ci dedichiamo poco tempo».

Mastrangelo e il possibile incarico di Ministro dello sport

Mastrangelo ha poi concluso il suo intervento rispondendo a chi si domanda se possa o meno ricoprire il ruolo di Ministro dello sport: