Masucci (Propeller Clubs): "Ministero del Mare? A noi basta governance efficiente"

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Ministero del Mare si, ministero no? Il dibattito è aperto. Quando avevamo un dicastero era di serie B, se non C. Successivamente questo venne inserito nel ministero dei Trasporti, per sparire completamente negli anni. Noi, però, sicuramente vogliamo una governance del mare efficiente e, quindi, siano i partiti a dire quale sia la migliore perché oggi è insufficiente”.

A dichiararlo, nel corso del suo intervento all’iniziativa “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, è stato l Presidente dei Propeller Clubs, Umberto Masucci.