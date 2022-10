Matano guida “Prova Prova Sa Sa”: la forza dell’improvvisazione

Roma (askanews) – Dopo l’enorme successo di “LOL” su Prime Video arriva la comicità pura, basata sull’improvvisazione, nel nuovo format “Prova Prova Sa Sa”. Quattro puntate di 30 minuti, prodotte da Endemol Shine Italy, disponibili dal 2 novembre. Frank Matano, che in LOL avevamo visto come concorrente e poi giudice, questa volta diventa conduttore. E i concorrenti, se così si possono chiamare, sono Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone.

“Prova Prova Sa Sa” è basato sul comedy show americano “Whose Line Is It Anyway?”, una vera passione di Matano quando era bambino: “Valeva tutto, tutti potevano essere tutto, si poteva dire qualsiasi cosa, quest’improvvisazione mi eccitava tantissimo: era entusiasmante vedere dei comici che viaggiavano sul filo”.

In questo caso i comici devono esibirsi in una serie di improvvisazioni su input del conduttore, che spiega: “Il comico che improvvisa, visto che sta improvvisando, fa uno o due passi in più per dire la battuta, cioè come se ci mettesse un po’ più di forza che al pubblico arriva, ci rimane appiccicato qualcosa alla battuta improvvisata.

Si accende qualcosa negli occhi di chi la dice, anche quando stai a cena con i tuoi amici. Quando uno improvvisa una battuta c’è il fuoco dietro agli occhi. L’italiano di base è un improvvisatore”.