Matera: Nicoletti e il centrodestra conquistano la vittoria

A Matera, il ballottaggio porta una ventata di novità. Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra unito, emerge con un sorprendente 52% dei voti, un netto miglioramento rispetto al 37% del primo turno. La città dei Sassi vede così l’assegnazione del sindaco a un ex direttore generale dell’Apt lucana, sotto la guida di Vito Bardi (Forza Italia).

Un centrosinistra in difficoltà

Il centrosinistra, guidato da Roberto Cifarelli, ha vissuto un vero e proprio incubo. Dopo un primo turno promettente, chiuso al 43,5%, il secondo si è rivelato un fallimento, fermandosi al 48%. La mancanza di unità nel campo progressista ha penalizzato i dem, che si sono presentati senza lista, proprio come accaduto lo scorso anno a Potenza, dove però il centrosinistra trionfò. “Le mie dimissioni sono un atto di responsabilità e un tentativo di rilanciare il partito,” ha dichiarato Lettieri, segretario lucano del Pd.

Il peso della divisione

La sconfitta di Cifarelli è amplificata dalla divisione dei voti tra i candidati progressisti. Domenico Bennardi, sindaco uscente del Movimento 5 Stelle, e Vincenzo Santochirico di Progetto Comune hanno ottenuto il 8,3% e il 6,8% rispettivamente. È probabile che i loro elettori abbiano votato per Nicoletti, contribuendo al suo successo. Questo scenario ha messo in evidenza quanto sia cruciale la coalizione nel panorama politico locale.

Il centrodestra festeggia, ma non senza preoccupazioni

Prima di festeggiare, il centrodestra ha dovuto aspettare l’esito dei referendum. Matera è stata l’unica città lucana a superare il quorum, con un’affluenza del 53,3%. Per il ballottaggio, l’affluenza è stata del 56,9%, in calo rispetto al 65,2% del primo turno. Nicoletti, alla sua prima esperienza da politico, ha espresso la sua gioia: “Sono molto contento di poter dedicare più tempo a Matera, la città che amo. Sarò il sindaco di tutti,” ha affermato.

Una maggioranza fragile?

La situazione per Nicoletti non è semplice. Al primo turno, le liste a sostegno di Cifarelli avevano raggiunto il 52,4%, il che avrebbe dovuto garantirgli 18 seggi su 32 in Consiglio comunale. Tuttavia, il nuovo sindaco dovrà probabilmente trovare alleanze con i rappresentanti delle liste civiche che avevano sostenuto Cifarelli, in particolare con il gruppo di Azione, che fa parte della maggioranza di centrodestra in Regione.

Un futuro incerto

Matera si trova di fronte a un cambiamento significativo. La vittoria di Nicoletti segna un nuovo capitolo per la città, ma le sfide sono molte. Riuscirà il nuovo sindaco a governare efficacemente in un Consiglio comunale potenzialmente ostile? E quali saranno le sue priorità? Le domande rimangono aperte e i cittadini sono pronti a seguire gli sviluppi con attenzione.