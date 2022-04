Matera, sposa tenta il suicidio durante il viaggio di nozze: salvata dalla Polizia

Tenta il suicidio dopo un litigio con il marito durante il viaggio di nozze e viene salvata dai poliziotti: è successo ad una neo sposa a Matera.

Tragedia sfiorata a Matera, dove una sposa ha tentato il suicidio durante il viaggio di nozze dopo un litigio con il neo marito: una pattuglia della Polizia che per caso passava dal parapetto in ferro presso cui si trovava l’ha salvata e convinta a desistere.

Sposa tenta il suicidio a Matera

I fatti hanno avuto luogo nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2022 piazza San Pietro Caveoso. Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in città in viaggio di nozze insieme al neo sposo quando, per motivi ignoti, i due hanno avuto una discussione che l’ha spinta a tentare il suicidio. Si è così recata presso un parapetto in ferro, già noto per essere stato usato da altre persone per togliersi la vita, fino a quando un gruppo di poliziotti non è giunto in suo soccorso.

Sposa tenta il suicidio a Matera: salvata dalla Polizia

Stando a ciò che ha reso noto la Questura, gli agenti stavano infatti facendo un giro di pattuglia lungo via Madonna delle Virtù nel Rione Sassi e, alzando gli occhi, si sono accorti della sposa pericolosamente in bilico. Sono dunque tempestivamente intervenuti per metterla in salvo convincendola a desistere dal folle gesto. Dopo essersi ripresa dallo choc e aver preso coscienza della gravità del suo comportamento, la donna ha ringraziato i poliziotti.