Materia Atomica, il nuovo libro di Martinelli: "La chimica è Queer"

Roma, 12 dic. (askanews) – Si intitola “Materia Atomica” (Mondadori, 192 pagg. euro 17,50), il nuovo libro del giovane scienziato, performer e conduttore Rai Marco Martinelli che, alla presentazione a Roma, si è esibito in alcuni esperimenti scientifici presenti nel suo libro e visibili attraverso un semplice QRcode.

Martinelli racconta: “Per me la chimica è queer, insolita, inaspettata, inclusiva, piena di diversità. Secondo me la chimica è anche un manifesto contro tutti coloro che ti dicono che sei contro natura, ma non sanno evidentemente come funziona la natura”.