Milano, 2 dic. (askanews) – È Materia (Terra) il nuovo album di Marco Mengoni, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.

Disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy (e già in pre-order, pre-save e pre-add) Materia (Terra) è l’inizio di un nuovo progetto: Materia, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Tre mondi sonori differenti che rappresentano e raccontano la sua musica, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

“Ho avuto le idee molto chiare, fin dall’inizio, su tutto il progetto. Sapevo esattamente da dove partire, cosa volevo raccontare e come”, ha detto il cantante.

“Terra” è la musica che Mengoni ha scelto, “che istintivamente cerco per trovare il mio centro, è lì che torno ogni volta”, generi come soul, blues e gospel.

Nasce così Materia (Terra) che si sviluppa lungo 11 tracce (13 nella versione CD) e apre con il singolo “Cambia un uomo”, un brano che “è istintivamente diventato il singolo di presentazione, aveva in sé tutti gli elementi di questo disco”.

Nella tracklist anche due collaborazioni con Gazelle (Il meno possibile) e Madame (Mi fiderò).

Inoltre, Marco Mengoni, dopo il #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà protagonista di due concerti negli stadi, per la prima volta: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.