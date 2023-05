"Materia Viva", il docufilm che ci insegna come riciclare i Raee

Roma, 10 mag. (askanews) – Inizia e si chiude con un omaggio a Piero Angela e raccoglie testimonianze di personaggi come Susan Sarandon, Shailene Woodley, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Carlo Conti, il docufilm “Materia Viva”, prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion che si occupa della gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Il docufilm, che andrà in onda prossimamente su Rai e poi sarà disponibile su RAIPlay, è tra le iniziative più importanti del programma di comunicazione “DireFareRAEE” promosso da Erion WEEE per sensibilizzare gli italiani sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare.

“Erion WEEE fa un lavoro che è molto positivo, cerchiamo di trasformare i rifiuti in risorse. Ci siamo resi conto, però, che è anche necessario un cambiamento culturale. E’ necessario spiegare ai cittadini italiani, in particolare quelli più giovani, l’importanza della raccolta differenziata dei RAEE e in generale l’importanza di passare ad un modello di economia circolare”.

“Materia Viva”, presentato in anteprima a Roma, è stato girato tra Italia, Spagna e Stati Uniti, e spiega come si possano riciclare correttamente i nostri dispositivi elettrici ed elettronici.

“I RAEE sono un concentrato di materie prime, dal ferro al rame all’alluminio, fino a quelle più particolari, come le terre rare, il litio, il cobalto, materiali che oggi sono fondamentali per l’industria moderna. Spesso questi materiali si trovano in natura presenti solo in Paesi con cui le relazioni non sono particolarmente facili, come la Cina e la Russia, per esempio. Quindi è assolutamente fondamentale ricordarsi che abbiamo tra le mani non dei rifiuti ma delle risorse da riutilizzare”.