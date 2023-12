Maternità: Mennuni rilancia, 'è cool ma faticosa nello stesso tempo'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Un congedo paritario retribuito al 100% di 5 mesi per entrambi i genitori per favorire l'occupazione femminile potrebbe essere un incentivo a rendere 'cool' la maternità? "Non sono in grado di pronunciarmi sul congedo paritario. Dovrei approfond...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Un congedo paritario retribuito al 100% di 5 mesi per entrambi i genitori per favorire l'occupazione femminile potrebbe essere un incentivo a rendere 'cool' la maternità? "Non sono in grado di pronunciarmi sul congedo paritario. Dovrei approfondire meglio. Ma sono certa che la figura materna nei primi anni di vita del bambino sia importante e che vada favorita senza sacrificare la ricchezza professionale". Così all'Adnkronos la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni che, intervenendo sull'emendamento Pd in manovra al congedo paritario, aggiunge: "Non penso comunque si debba prevedere per legge in modo così netto la suddivisione del congedo. Sta anche al nucleo familiare assicurarsi le modalità per garantire il benessere del bambino. Per quanto possibile, secondo me è utile che nei primissimi anni ci sia la figura materna".

"Io ricordo che quando ebbi mia figlia e dovevo studiare per l'università soprattutto in estate al mare i bambini li portava il papà – rammenta la senatrice Fdi – E io avevo quelle sette ore per potere studiare. E qui rientra il messaggio culturale che la società deve trasmettere ai giovani raccontando la bellezza della maternità e paternità, insistendo sulle competenze e sul quanto siamo disposti tutti a sacrificarci. Perché la maternità è 'cool' ma anche faticosa nel contempo – sottolinea – Dobbiamo cominciare a dirlo, anche se attrae critiche".

Il termine "cool" ha scatenato più contestazioni. Perchè lo ha usato? "La parola cool mi è venuta in mente perché molto giovanile, significa che suscita approvazione e meraviglia – risponde – E noi tutti, la società, dobbiamo lavorare affinché per i giovani sia più attrattivo l'essere genitore. Con ciò non intendo dire fare figli a 18 anni, ma fin da giovani, questo sì, avere il progetto di volere avere anche una famiglia in prospettiva. Io tra i ragazzi invece percepisco il 'qui ed oggi' e il 'qui ed ora'. Ma così si tende a non avere la progettualità che è appunto il costruire". Cosa è determinante per rendere la maternità cool quindi? "Le politiche a sostegno possono renderla una aspirazione per i giovani – risponde Mennuni – In Francia hanno avuto un effetto positivo di per sè ed anche perché il giovane ha sentito il riconoscimento attraverso gli incentivi economici, i servizi culturali, di accoglienza del bambino che non è concepito solo come il figlio di chi lo ha partorito ma come una ricchezza della società", conclude.