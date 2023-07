Maternità surrogata: appello Magi-Bonino, 'progressisti votino sì a legalizzazione'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Dai figli del peccato ai figli del reato: ecco perchè bisogna legalizzare la Gpa in Italia”. E’ l’appello lanciato su Repubblica.it dalla leader di +Europa Emma Bonino e dal segretario di +E, Riccardo Magi, rivolto a tutti i parlamentari delle forze progressiste e liberali presenti in Parlamento: non basta votare no alla proposta Varchi sul reato universale, bisogna votare si all’emendamento di +Europa per legalizzare la GPA solidale in Italia.

La proposta Varchi, spiegano Bonino e Magi, non tutela né le donne, costrette alla clandestinità, allo sfruttamento e alla sofferenza, né i bambini, che vedrebbero tolti all’affetto della propria famiglia. Ma "dire no all’obbrobrio giuridico del Reato Universale mantenendo quello nazionale è una grande ipocrisia – sottolineano i leader di +Europa – . Significa invitare le coppie a continuare ad andare all’estero, discriminando, ancora una volta, chi non ha la possibilità economica di intraprendere questo percorso fuori dall’Italia, senza tutele nel proprio Paese. Ecco allora che l’emendamento di +Europa, che nasce da una proposta di legge elaborata dell’Associazione Luca Coscioni, va nella direzione di smontare questa ipocrita omofobia di Stato spacciata per difesa delle donne, e punta a regolamentare la GPA soltanto in forma altruistica e solidale, senza finalità economiche e commerciali, mettendo fine a inutili e dolorose persecuzioni.

"Su questo +Europa ha le idee chiare, ma capiamo che negli altri partiti di opposizione, a partire dal Pd di Schlein, il dibattito sia acceso e complesso. Il nostro auspicio è però che le voci in dissenso trovino la forza di farsi sentire, uscendo dagli schieramenti precostituiti, per combattere con noi una battaglia di legalità. Contro una destra che vorrebbe sterilizzare ogni diversità, nella sua concezione del mondo grigio e scialbo”, conclude l’appello.