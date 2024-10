Maternità surrogata: Berrino (Fdi), 'legame madre-figlio grembo ha fondamento scientifico'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Il legame che si instaura durante la gravidanza tra madre e figlio non abbraccia aspetti esclusivamente emozionali, ma ha un fondamento scientifico. I sostenitori della maternità surrogata dimostrano di ignorare o di calpestare il fenomeno chiamato microchimerismo fetale, per mezzo del quale le cellule del feto migrano nel sangue materno, negli organi e nel cervello. Non è un caso, del resto, che le analisi genetiche sul feto si fanno con un prelievo di sangue della madre proprio perché in quel sangue ci sono tracce del dna fetale. Inviterei dunque i colleghi dell’opposizione a verificare bene le argomentazioni con cui criticano il disegno di legge che estende all’estero il reato di maternità surrogata". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.