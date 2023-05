Maternità surrogata: Cirielli, 'bene commissione ma testo da correggere'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Su un tema che coinvolge le sfere più intime della coscienza individuale esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione giustizia del testo che introduce il reato universale per gli italiani che ricorrano alla pratica aberrante dell’utero...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Su un tema che coinvolge le sfere più intime della coscienza individuale esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione giustizia del testo che introduce il reato universale per gli italiani che ricorrano alla pratica aberrante dell’utero in affitto all’estero sfruttando legislazioni compiacenti",. Così Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia.

"Il testo contiene tuttavia un’ambiguità giuridica che rischia di mettere a repentaglio la fecondazione eterologa in quanto in Italia non sono previste le donazioni di gameti; le coppie che hanno difficoltà ad avere, senza l’aiuto della medicina, la gioia di dare luce ad una vita, per patologie o anche a volte per ragioni anagrafiche, devono ricorrere alle donazioni dall’estero attraverso centri pubblici o privati che erogano un rimborso economico vietato in Italia; allo stesso tempo centri pubblici e privati italiani importano gameti pagando un rimborso per i costi sostenuti per acquisire la donazione dalla struttura all’estero", ha aggiunto Cirielli.

"Questa norma, che confonde, unendole, le fattispecie dell’utero in affitto e della commercializzazione dei gameti apre un problema di interpretazione perle procure che potrebbero applicare restrittivamente e differentemente in Italia il tema dei rimborsi con il rischio e le paure di persecuzione giudiziaria per migliaia di coppie e per una pratica medica che fa nascere in Italia più di 2000 bambini all’anno", continua Cirielli. "Per questo, un’importante battaglia, quella della maternità surrogata, in cui FdI è stato leader non deve essere compromessa da una norma che si presta ad una lettura ambigua. Dunque, auspico una riflessione che porti a una correzione del testo".