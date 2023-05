Maternità surrogata: Commissione conclude esame, Pdl reato universale in aula il 19

Roma, 31 mag (Adnkronos) - La commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti al Ddl sul reato universale di maternità surrogata. Per il via libera formale mancano ancora i pareri delle commissioni competenti e il mandato al relatore ma il provvedimento è ...

Roma, 31 mag (Adnkronos) – La commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti al Ddl sul reato universale di maternità surrogata. Per il via libera formale mancano ancora i pareri delle commissioni competenti e il mandato al relatore ma il provvedimento è atteso in aula per il prossimo 19 giugno, così come previsto dall'ultima calendarizzazione.

"Abbiamo concluso l'esame degli emendamenti con una piccola riformulazione al testo base", ha spiegato la relatrice Carolina Varchi, di Fdi.