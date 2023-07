Maternità surrogata: Foti, 'emendamento Magi crea crepa profonda nel centrosinistra'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Si è rivelato essere un buco nell’acqua l’emendamento sulla gestazione per altri solidale presentato da +Europa alla pdl Varchi. Una proposta quella del deputato Riccardo Magi che ha creato l’ennesima profonda crepa all’interno del centrosinistra. Il Pd implode: i deputati Paola De Micheli e Bruno Tabacci votano rispettivamente uno contro e l’altro si astiene, in dissenso dall'indicazione della capogruppo Chiara Braga di non partecipare al voto dell'emendamento Magi. Anche in Avs assistiamo a scene di cannibalismo interno, mentre il M5S si astiene. Fratelli d’Italia, invece, prosegue con coerenza il proprio percorso, così come promesso in campagna elettorale, ribadendo che la gestazione per altri debba diventare un reato universale, per arginare il business legale del turismo procreativo, laddove in Italia questo commercio è bandito, a tutela del corpo delle donne e dei bambini". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.