Maternità surrogata: Gasparri, 'senatori Fi non affittano uteri né comprano ovociti'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Spiace che Filippo Sensi abbia perso l’ennesima occasione per evitare una figuraccia. Innanzi tutto, il nostro quesito alla ministra Roccella sull’utero in affitto ha come prima firmataria la nostra capogruppo Licia Ronzulli, che evidentemente non &egrav...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Spiace che Filippo Sensi abbia perso l’ennesima occasione per evitare una figuraccia. Innanzi tutto, il nostro quesito alla ministra Roccella sull’utero in affitto ha come prima firmataria la nostra capogruppo Licia Ronzulli, che evidentemente non è un uomo. In secondo luogo, la presenza in Aula di soli senatori maschi di Forza Italia rappresenta la sensibilità di uomini che mai andrebbero in giro per il mondo ad affittare uteri e a comprare ovociti, e che sono schierati a difesa delle donne contro questa pratica disumana che il Pd vorrebbe avallare”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.