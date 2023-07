Maternità surrogata: Magi, '+Europa oggi in piazza a Roma contro reato universale'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "+Europa parteciperà con convinzione al sit-in di protesta organizzato oggi a Roma al Pantheon alle ore 17.00 da Famiglie arcobaleno e altre associazioni Lgbtqia+ nazionali. Insieme, vogliamo ribadire il no alla proposta di legge Varchi per rendere la gestazione per altri reato universale". Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, segretario di +Europa. "Quelli di gestazione per altre e altri sono percorsi legittimi e preziosi, compiuti nel pieno rispetto di tutte le persone coinvolte e secondo leggi precise e scrupolose di molti Paesi in Europa e nel mondo -spiega -. Ciò che più ci amareggia è che in questi giorni purtroppo gli attacchi sulla Gpa nel dibattito pubblico arrivano non solo da questa destra ultra conservatrice al governo, ma anche da quei 'progressisti' che non intendono appoggiare il nostro emendamento per regolamentare la Gpa in forma solidale".

"A tutti loro vorrei solo dire di venire oggi in piazza alle 17 al Pantheon, per conoscere la realtà e guardarla negli occhi. Parliamo di famiglie in carne e ossa, di bambini e bambine che non sarebbero mai nati se non con quella tecnica: è a queste persone che dovrebbero spiegare come, domani, quando si parlerà di loro, usciranno dall’aula pur di non votare", conclude Magi.