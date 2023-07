Maternità surrogata: Montaruli, ‘ogni bambino ha diritto a mamma e papà, difendiamo donne’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “Fratelli d’Italia organizza un flash mob davanti a Montecitorio per dire ancora una volta che l’utero in affitto deve essere reato universale e oggi si fa questo primo grande passo intensamente voluto dal nostro partito”. Lo ha detto Augusta Monta...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia organizza un flash mob davanti a Montecitorio per dire ancora una volta che l’utero in affitto deve essere reato universale e oggi si fa questo primo grande passo intensamente voluto dal nostro partito”. Lo ha detto Augusta Montaruli, deputata e vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia durante il flash mob organizzato davanti a Montecitorio prima dell’approvazione della pdl sulla maternità surrogata come reato universale.

“Già nella scorsa legislatura, la pdl era a prima firma Giorgia Meloni, oggi è a prima firma Carolina Varchi, quindi andiamo avanti in questo progetto per dire a ogni bambino che ha il diritto di avere una mamma e un papà e ogni donna ha diritto a essere difesa. Difendiamo il corpo delle donne!”, conclude la deputata.