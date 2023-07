Maternità surrogata: 'non voto' Pd su emendamento Magi'**

Roma, 18 lug (Adnkronos) – Il Pd ha scelto l'opzione del 'non voto' sull'emendamento Magi sulla Gpa solidale. La decisione è arrivata al termine di un Ufficio di presidenza del gruppo dem della Camera, cui ha fatto seguito una riunione dell'Assemblea dei deputati. Sarà la capogruppo Chiara Braga a intervenire in aula per spiegare le ragioni del 'non voto'.

Il gruppo ha invece confermato il no secco al reato universale così proposto dal provvedimento della maggioranza. Il Pd, ovviamente, voterà i suoi emendamenti con motivazioni "nel merito", specie quelli sui minori.