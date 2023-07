Maternità surrogata: Piccolotti (Avs), 'Si voterà sì a emendamento Magi'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Sinistra italiana voterà sì all'emendamento Magi per legalizzare la Gpa solidale in Italia". Lo ha detto in aula Elisabetta Piccolotti, deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra, durante le dichiarazioni di voto per la pdl sulla maternit&a...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Sinistra italiana voterà sì all'emendamento Magi per legalizzare la Gpa solidale in Italia". Lo ha detto in aula Elisabetta Piccolotti, deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra, durante le dichiarazioni di voto per la pdl sulla maternità surrogata come reato universale.