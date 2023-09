Maternità surrogata, Ruiu (Pro Vita e Famiglia): "I bambini non si comprano"

Maternità surrogata, Ruiu (Pro Vita e Famiglia): "I bambini non s...

Maternità surrogata, Ruiu (Pro Vita e Famiglia): "I bambini non s...

(Adnkronos) - “Il matrimonio è uno specchio incondizionato verso l’altro, una culla dove viene accolta la vita. Le persone sono uomini e donne e i bambini nascono da un uomo e una donna e non si comprano. Stiamo parlando di ovvietà. Eppure ci ritroviamo a dover parlare di q...

(Adnkronos) – “Il matrimonio è uno specchio incondizionato verso l’altro, una culla dove viene accolta la vita. Le persone sono uomini e donne e i bambini nascono da un uomo e una donna e non si comprano. Stiamo parlando di ovvietà. Eppure ci ritroviamo a dover parlare di queste cose, ad avere la responsabilità e la necessità di farlo. Questo è eloquente del mondo che ci circonda. Se siamo costretti a dover ribadire l’ovvio vuol dire che c’è un problema e anche enorme”. Lo ha detto Maria Rachele Ruiu di Pro Vita e Famiglia, relatrice sul tema 'La Famiglia società naturale fondata sul matrimonio', intervenuta in occasione dell’evento 'Le Tavole di Assisi'. L’iniziativa, che ha lo scopo di rilanciare il significato del pensiero cristiano nella società contemporanea, si è tenuta nella casa di accoglienza Domus Pacis, nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli. Due giorni di convegni, 9 e 10 settembre, incentrati sulle sfide della società attuale.

“La famiglia – conclude Ruiu – è in crisi ed è messa ancora più in crisi dalle istanze di chi la vuole scardinare, da chi vede in essa sempre e solo un problema''.