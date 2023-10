Maternità surrogata: Sofo (Fdi- Ecr), 'M5s nervoso per non essere riuscito a difendere utero in affitto'

Maternità surrogata: Sofo (Fdi- Ecr), 'M5s nervoso per non essere...

Maternità surrogata: Sofo (Fdi- Ecr), 'M5s nervoso per non essere...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Capisco il nervosismo dei colleghi del Movimento 5 Stelle per l’inserimento della maternità surrogata tra i reati previsti nell’ambito della direttiva Ue sulla tratta di esseri umani ma l’emendamento approvato parla chiaro". Così in una nota l’eurodeputato di FdI- ECR Vincenzo Sofo, componente della commissione Libe del Parlamento europeo.

"Usare il corpo di altre donne con finalità di sfruttamento riproduttivo dovrà essere considerato reato e onde evitare confusioni è stato rigettato, proprio grazie a Fratelli d’Italia e agli altri partiti conservatori, l’emendamento di Renew che chiedeva che fosse specificato che si ritenesse reato questa pratica solo quando forzata – prosegue -. Il tentativo del 5 Stelle di fare ora maldestri voli pindarici per spiegare che però esiste una maternità surrogata pseudosolidale sembra più che altro finalizzato ad avvisare le lobby che spingono per legalizzare l’utero in affitto che il partito di Giuseppe Conte è schierato al loro fianco per far sì che si riesca un giorno a legalizzazione questa pratica riprovevole. Che però, corrispettivi in denaro o meno, resta sempre uno sfruttamento di donne a scopo riproduttivo e dunque a tutti gli effetti una tratta di esseri umani".