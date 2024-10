Maternità surrogata: Unterberger (Svp), 'reato universale? Pura propaganda'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "In Italia la gestazione per altri è già proibita. Questa è una legge propagandistica, che non verrà mai applicata. Solo una condotta percepita come gravissima in tutto il mondo può assurgere a reato universale, non una condotta lec...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "In Italia la gestazione per altri è già proibita. Questa è una legge propagandistica, che non verrà mai applicata. Solo una condotta percepita come gravissima in tutto il mondo può assurgere a reato universale, non una condotta lecita e prevista dalla legge di moltissimi Paesi". Così la presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger sulla legge contro la maternità surrogata.

"La destra dice di voler difendere la dignità della donna, ma lo fa usando gli argomenti già usati ai tempi delle campagne contro l’aborto. Se proprio voleva farlo, perché non è partita dalla lotta alla prostituzione? Forse perché in passato ha presentato progetti di legge per la riapertura delle case chiuse?", domanda la senatrice: "Anche dal punto di vista pratico, la legge non può funzionare. In molti ordinamenti giuridici, come in quello italiano, la madre può non riconoscere il figlio. Allora basterà al padre biologico presentarsi all’anagrafe e indicare la madre sconosciuta.

"Come si immagina allora di provare il reato? Chiedendo una rogatoria per avere dati sanitari da paesi dove la Gpa è lecita? Questa legge – ha sottolineato – punta non solo a colpire l’autodeterminazione delle donne, ma anche ad alimentare pregiudizi contro le famiglie arcobaleno. Prima la bocciatura allo schema di regolamento europeo sui figli delle coppie gay. Poi la battaglia contro la registrazione delle famiglie arcobaleno nei registri comunali. Adesso si fa credere che il problema sia la Gestazione per Altri, dei due uomini che vanno all’estero e si comprano un bambino. E invece il 90% che ricorre a questa pratica sono coppie eterosessuali", aggiunge Unterberger.

"L’unica conseguenza reale è che si sta dicendo ai bambini nati con la Gestazione per Altri che sono figli di un crimine universale. Che i loro genitori sono peggio dei pedofili, perché qualcuno della destra lo ha detto davvero, la Gpa è peggio della pedofilia. È allora una legge cinica, che serve solo per alimentare un clima intimidatorio verso un pezzo della società italiana", ha concluso.