Maternità surrogata: Varchi (Fdi), 'centrodestra unito su reato universale'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "La maternità surrogata sarà vietata anche all’estero. L’aula della Camera ha respinto oggi le questioni di costituzionalità sul provvedimento e dunque procediamo spediti verso l’approvazione della proposta di legge a Montecitorio. Questo grazie anche alla compattezza del centrodestra e all’impegno corale della maggioranza che ha rimandato al mittente gli argomenti strumentali delle opposizioni che hanno l’unico scopo di nascondere le proprie divisioni interne". Lo ha detto Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia e relatrice del provvedimento.

"Finalmente comincia a delinearsi una politica che difende il corpo delle donne e i diritti dei bambini. A questo, ovviamente vanno affiancati gli strumenti che il governo sta mettendo in atto per favorire la natalità e sostenere le famiglie – ha continuato -. Perché quello che ci interessa è avere una visione, non solo vietare delle pratiche". "I diritti delle donne e dei bambini devono essere difesi e questo è un principio inderogabile, ma poi ci sono una serie di politiche che vanno a favorire l’incremento demografico e la maternità grazie alla creazione di condizioni di lavoro e di welfare migliori di quelle attuali", ha concluso Varchi.