Maternità surrogata, la Lega propone 5 anni di carcere anche per chi la pratica dall’estero

L'assalto alla maternità surrogata della Lega che dopo la mozione di gennaio adesso propone 5 anni di carcere anche per chi la pratica dall’estero

La Lega va a testa bassa contro la maternità surrogata e propone 5 anni di carcere anche per chi la pratica dall’estero, dato che in Italia la pratica è vietata ma non preclusa agli italiani che oltrepassino i confini. La proposta di legge presentata dal Carroccio alla Camera punta a rafforzare l’impianto normativo preesistente ed ad una pena base esemplare.

Maternità surrogata, 5 anni di galera nella proposta firmata dalla Tateo

Il testo che ha come prima firmataria la deputata Tateo è chiaro: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”. E ancora: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro.

La surrogazione di maternità è vietata anche se commessa all’estero da cittadino italiano”.

Quale è la norma in Italia e dove il Carroccio vuole una legge più rigida

Nella nostra nazione la surrogazione di maternità è pratica medica vietata, punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Quello che la Lega vuol fare è innalzare l’asticella della pena per creare un effetto deterrenza maggiorato.

La mozione di gennaio, poi la stagione per il Quirinale ed ora il tema torna centrale

Il partito di Matteo Salvini era “sul pezzo” già a gennaio, con una mozione “per chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all’estero da cittadini italiani”. Poi si era aparta la lunga stagione delle manovre per l’elezione al Quirinale e la Lega aveva “congelato” l’iniziativa, ma come si vede per poco.