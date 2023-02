Matilda De Angelis, la frecciatina a Castellitto: "Non lo definirei amore"

Matilda De Angelis è da poco uscita allo scopeto con Alessandro De Santis dei Santi Francesi e ha scagliato una frecciatina contro il suo ex, Pietro Castellitto.

Matilda De Angelis contro Pietro Castellitto

Oggi Matilda De Angelis è più felice e innamorata che mai del musicista Alessandro De Santis, con cui si è decisa a uscire allo scoperto. L’attrice fino a pochi mesi fa sembrava fare coppia fissa con un altro collega attore, Pietro Castellitto, a cui ha sorpreso ha riservato quelle che sembrano essere delle frecciatine infuocate.

“La verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore.

Ho voluto molto bene a lui e molto poco a tutto quello che c’era intorno a lui. Io e Pietro siamo le persone più diverse che esistano sulla faccia della terra”, ha confessato l’attrice, che ha assunto ben altri toni parlando invece del suo attuale fidanzato: “Sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. Non era mai successo prima.

Ci speravo, ma non accadeva. Invece ora è successo questo casino ed è bello aver perso il controllo”.

L’attrice sembra aver finalmente trovato la serenità se non fosse per l’ondata di gossip che, puntualmente, si avvicenda attorno alla sua vita privata. In tanti sono curiosi di sapere se la sua storia con Alessandro De Santis sia destinata a durare e se ci saranno ulteriori novità in merito alla vicenda.