Matrimoni 2021, le regole per i ricevimenti: cosa cambia per buffet, balli e bomboniere

Le Regioni hanno recepito il protocollo contenente le nuove regole per l'organizzazione dei matrimoni 2021: cosa prevedono?

Mentre si attende il via libera all’organizzazione dei matrimoni, per cui Pierpaolo Sileri ha ipotizzato una ripartenza da metà maggio, è già stato reso noto il protocollo da seguire per garantire una ripresa in sicurezza: cosa cambierà per bomboniere, pranzi e balli?

Matrimoni 2021, le regole: autodichiarazione e Covid manager

La prima regola riguarda i partecipanti alla cerimonia, che dovranno consegnare una autodichiarazione per presa visione del protocollo anti-contagio della struttura, confermare il mancato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e l’assenza di sintomi influenzali e/o febbre. L’elenco degli invitati dovrà essere conservato per due settimane in modo che, in caso di positvità emerse, possano essere avvisati.

Per fare questo è stata istituita la figura del Covid manager da individuare tra i dipendenti dell’azienda.

Il suo compito sarà quello di vigilare sul rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura ,facendo attenzione che non si verifichino assembramenti. Spetterà a lui inoltre raccogliere la documentazione nella fase di pianificazione/preparazione dell’evento.

Matrimoni 2021, regole: mascherine e buffet

Il protocollo recepito dalla Conferenza delle Regioni prevede che tutti gli ospiti, sposi compresi, indossino la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).

Negli spazi al chiuso andrà poi garantito il ricambio d’aria e si dovranno tenere aperte le finestre a meno che il meteo non lo consenta.

Per quanto riguarda il buffet, è possibile organizzarlo ma la somministrazione del cibo sarà deputata al personale incaricato, escludendo dunque la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.

Necessario poi garantire il distanziamento tra i tavoli, tra cui dovranno esserci almeno 2 metri. Le sedute dovranno invece essere distanti almeno 1 metro fatta eccezione per i tavoli composti da persone conviventi.

Matrimoni 2021, regole: gruppi musicali e balli

Per ciò che concerne i gruppi musicali, essi dovranno distanziarsi dal pubblico di almeno 3 metri e indossare la mascherina chirurgica qualora debbano spostarsi nelle aree comuni interne. Quanto ai balli, nelle prime fasi non saranno consentiti se non all’esterno e con una superficie pro capite pari a 1,2 metri quadri. Restrizioni anche per le bomboniere, che non sarà possibile prendere da un tavolo comune all’uscita del locale ma dovranno essere consegnate dagli sposi dopo aver igienizzato le mani.