Matrimonio a prima vista 9, coppia si accorda prima del programma: l’audio a telecamere spente

Una coppia di Matrimonio a prima vista 9 si è accordata prima del programma. L'audio a telecamere spente ha incastrato i concorrenti.

Il format prevede che due persone, dopo aver effettuato test e incontri relativi all’affinità, si conoscano all’interno del gioco. In questa edizione, in onda su Discovery+, ha partecipato anche la coppia formata da Lucas e Carolina. La piattaforma di streaming ha deciso di rendere pubbliche alcune registrazioni audio a telecamere spente, mentre i due protagonisti, ignari di essere registrati, tentavano di mettersi d’accordo per sfruttare la visibilità data dalla trasmissione dopo la messa in onda.

Lucas è un curatore d’arte e Carolina una barista. Nel loro percorso sono arrivati alla convivenza a casa di lui.

La conversazione tra i protagonisti

“Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…” dice Carolina. “Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st**nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare” ha continuato la donna.

“Tu devi essere te stessa e basta. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: ‘Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più str**za.’ E ti ho detto: ‘Guarda, ho capito’. Per venirti incontro ti ho detto: ‘Anche io ho una situazione…’. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori figo o brutto, non me ne frega un ca**o!” ha risposto Lucas.

“Ragazzi, che stavate bisbigliando? Sappiate che questo inevitabilmente cambierà il vostro percorso” ha detto improvvisamente un’autrice del programma, interrompendo il loro discorso.