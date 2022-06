Matrimonio Alberto Matano: Mara Venier dall’hair stylist prima delle nozze

Mara Venier ha già pronto il suo look per il matrimonio di Alberto Matano

Tutto pronto per le nozze tra Alberto Matano e Riccardo Mannino. La zia d’Italia Mara Venier, incaricata di consacrare i due sposi, era dal parrucchiere per ultimare il look per la cerimonia.

Matrimonio Alberto Matano, l’emozione di Mara Venier

Mara Venier ha deciso di affidarsi alle forbici di Marco Gentile, un hair stylist di Roma. La Venier è una dei tanti ospiti delle attissime nozze tra il conduttore televisivo e il suo compagno avvocato. La zia d’Italia ha affermato di essere molto emozionata in quanto è anche cerimoniere del matrimonio.