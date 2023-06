Matrimonio Chiara Nasti: quanto è costata la bomboniera extralusso

Per il suo giorno più importante Chiara Nasti non ha badato a spese, e ha fatto consegnare ai suoi ospiti delle bomboniere firmate Chanel.

Chiara Nasti: le bomboniere

Il 20 giugno 2023 Chiara Nasti è convolata a nozze con il calciatore Mattia Zaccagni e, per la splendida occasione, non ha badato a spese. L’influencer infatti ha deciso di far consegnare ai suoi ospiti delle buste contenenti un noto profumo del marchio Chanel, ossia il Paris-Venise nella confezione da 50 ml e dal costo di 98 euro l’una. Sul sito della nota maison francese si legge che si tratterebbe di una fragranza: “Orientale-fresca ispirata all’ammaliante esotismo di Venezia, una delle principali fonti d’ispirazione per Gabrielle Chanel. Una composizione in chiaroscuro, tra freschezza e sensualità”.

Al momento non è dato sapere se Chiara Nasti abbia pensato di regalare un’altra fragranza agli ospiti maschili (visto che Paris-Venise è un profumo femminile). Sui social in tanti sono curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla cerimonia blindatissima, che si è svolta a Roma. L’influencer e Mattia Zaccagni hanno detto sì alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, e a seguire il loro ricevimento si è svolto in una delle più lussuose location della capitale (villa Miani).