Matrimonio di gruppo a New York, nozze per 500 coppie

New York, 11 lug. (askanews) – Un Imam, un rabbino e un pastore anno celebrato a New York un matrimonio di gruppo. Circa 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid hanno scelto di celebrare le nozze con un rito collettivo simbolico nell’iconico Lincoln Center.

Un evento memorabile denominato ‘Rewedding’, oltre alla cerimonia interreligiosa officiata dal reverendo Jacqui Lewis, l’imam Khalid Latif e il rabbino Matt Green, ci sono state esibizioni, balli di gruppo e l’immancabile brindisi alla salute degli sposi.