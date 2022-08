Matrimonio finito male, l’amante si presenta al posto dello sposo: è giallo sulla location del video

È giallo sulla reale location di un presunto matrimonio finito male che si sarebbe verificato in Calabria: al posto dello sposo, si è presentata l'amante.

Matrimonio finito male, la cerimonia è stata annullata nel momento in cui l’amante si è presentata al posto dello sposo. Il fatto si sarebbe svolto in Calabria ma alcuni elementi mettono in dubbio l’effettiva location che fa da sfondo alla vicenda.

Matrimonio finito male, l’amante si presenta al posto dello sposo

Non è andato secondo i piani il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare in Calabria ma che ha portato la coppia di futuri sposi a dirsi addio. La vicenda è diventata virale su TikTok: il video della cerimonia, infatti, in appena poche ore, ha sfondato il tetto delle 100 mila visualizzazioni.

In chiesa, mentre gli invitati aspettavano di assistere alla funzione religiosa, al posto dello sposo si è presentata la sua amante che ha informato la futura moglie della decisione dell’uomo di annullare le nozze.

La vicenda, come si vede dal video postato sul social cinese, ha scatenato il caos tra i presenti e nella donna in abito bianco. Intanto, le immagini divenute virali online sono state corredate dalla didascalia: “Lo sposo non si presenta, ma si presenta l’amante. Matrimonio finito male in Calabria”.

È giallo sulla location del video

Nonostante l’indicazione geografica che viene fornita, ci sono alcuni particolari che sembrano far dubitare della sua autenticità.

In primo luogo, la clip sembra essere stata tagliata e montata ad arte al fine di ottenere l’effetto desiderato e dare la parvenza che la vicenda si sia consumata in Italia, aggiungendo anche un audio ad hoc. Ma la location sembra essere compatibile con il Sudamerica piuttosto che con l’Italia.

Pare, inoltre, che l’infelice cerimonia nuziale non sia molto recente: esaminando i social, infatti, sembrerebbe che alcuni frammenti del video dello stesso matrimonio risalgano a luglio.

ne vari frammenti, si vede una donna che piange disperata su una limousine e altre donne che urlano presumibilmente contro l’amante.