Matrimonio Matano, Mara Venier: “Celebrerò le nozze, sono emozionata”

Mara Venier si è mostrata durante le prove generali del matrimonio di Alberto Matano e ha espresso tutta la sua gioia.

Mara Venier ha confermato che sarà lei a celebrare le nozze di Alberto Matano e del suo compagno e ha rivelato tutta la sua emozione per l’evento.

Mara Venier: le nozze di Alberto Matano

Ormai è tutto pronto per il grande giorno di Alberto Matano: la cerimonia si terrà a Labico, alle porte di Roma, l’11 giugno.

Il conduttore ovviamente ha deciso di fare “le prove generali” del grande giorno e con lui era ovviamente presente l’amica Mara Venier, che officerà le sue nozze con il compagno.

“Sono molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d’amore. Ma non voglio dilungarmi di più, non lo trovo rispettoso nei confronti di Alberto e Riccardo, una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima, abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma.

Ma dettagli e i particolari in cronaca non sarò io a fornirli”, ha dichiarato la conduttrice, che si è mostrata con la fascia da officiante e più felice che mai attraverso i social.

Alberto Matano: il matrimonio

Alberto Matano ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata e ha fatto coming out solo in tempi molto recenti. Il suo compagno, Riccardo, sarebbe un avvocato cassazionista, ma non sono noti ulteriori dettagli sull’inizio della loro storia d’amore e il conduttore ha preferito sempre proteggere la loro privacy.

Alla cerimonia di nozze sono attesi moltissimi amici vip della coppia, e i fan sono in attesa di saperne di più.