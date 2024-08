Matt Damon e Casey Affleck alla prima di "The Instigators"

New York, 1 ago. (askanews) - Il cast e la troupe del nuovo film di Apple TV "The Instigators" sfilano sul tappeto rosso in occasione della prima a New York. Tra loro gli attori il regista Doug Liman, Matt Damon e Casey Affleck, legati da una lunga amicizia familiare che coinvolge anche il fratello ...

New York, 1 ago. (askanews) – Il cast e la troupe del nuovo film di Apple TV “The Instigators” sfilano sul tappeto rosso in occasione della prima a New York. Tra loro gli attori il regista Doug Liman, Matt Damon e Casey Affleck, legati da una lunga amicizia familiare che coinvolge anche il fratello Ben Affleck.

“È fantastico lavorare con uno di questi ragazzi, perché sono cresciuto con loro e mi fido di loro. Si arriva alla soluzione creativa molto più velocemente quando non si deve perdere tempo in diplomazia, perché non si teme che i sentimenti di qualcuno vengano feriti”.

Il film è una commedia d’azione in cui un padre disperato e un ex detenuto devono compiere una rapina insieme.

“È stato come se, anche quando abbiamo iniziato a fare i provini, fosse solo un divertimento. E credo che questa sia la cosa, forse più di ogni altra, che ha sostenuto tutti noi, sotto le nostre carriere, come un’onda, è stata la base del gioco, la curiosità e il piacere di farlo. E a parte questo, non so davvero come spiegarlo, sembra un miracolo in Matrix o qualcosa del genere. Lavorare a film come questo, per Apple, per Doug, con Matt, con l’intero cast. Non c’è una vera spiegazione”.