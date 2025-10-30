Mattarella: 27 milioni di italiani "pacifica armata del risparmio"

Roma, 30 ott. (askanews) – “L’ad Del fante ha definito il risparmio postale come uno strumento di democratizzazione della finanza, del risparmio stesso, che è stato effettivamente reso più partecipato, più democratico nel Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del 150esimo anniversario del risparmio postale, organizzato da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti al Centro Congressi “La nuvola” a Roma.

“La capillarità con cui è stato possibile diffondere libretti e buoni fruttiferi, la pervasività negli ambienti più diversi, da quelli degli scolari a quelli dei nostri migranti, ne sono stati esempio – ha proseguito il capo dello Stato – introducendo nella gestione dei flussi di denaro elementi di modernità per quei tempi; sono sufficientemente avanti negli anni per ricordare l’importanza dei vaglia postali per trasferire denaro in tempi rapidissimi”.

“Ancora oggi – ha aggiunto Mattarella – 27 milioni di nostri concittadini sottoscrivono buoni o libretti postali, potremmo davvero chiamarla una ‘pacifica armata del risparmio’ che mobilita risorse per il bene comune”.