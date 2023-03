Home > Askanews > Mattarella a Casal di Principe per ricordare Don Diana Mattarella a Casal di Principe per ricordare Don Diana

Casal di Principe (Ce), 21 mar. (askanews) – Calorosa accoglienza per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Casal di Principe per l’anniversario dell’uccisione di Don Peppe Diana, 29 anni fa e in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. All’ingresso della città sono stati affissi dei manifesti per salutare il Presidente. Al suo arrivo il Capo dello stato si è recato al cimitero di Casal di Principe dove si è raccolto presso la cappella dove è sepolto don Peppe e dove ha incontrato i familiari, i fratelli Emilio e Marisa.

