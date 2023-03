Mattarella a Casal di Principe: "qui sconfitta la Mafia"

Casal di Principe (Ce), 21 mar. (askanews) – Nella Giornata Nazionale per le vittime innocenti delle Mafie, una visita ad alto contenuto simbolico per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a Casal di Principe in provincia di Caserta si è raccolto sulla tomba di don Peppe Diana, ucciso 29 anni fa per il suo impegno anti mafia dal clan dei Casalesi, che un tempo qui regnava.

Il capo dello Stato ha ripercorso i luoghi della vita del sacerdote, dalla chiesa in cui fu ucciso alla scuola che riteneva cruciale per togliere i ragazzi dalla strada.

Mattarella è andato così in visita all’istituto tecnico “Guido Carli” per incontrare gli studenti e le istituzioni di Comune, Provincia oltre al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Commosso il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale: “”3 anni fa ventimila persone in corteo accompagnavano il feretro di don Peppe Diana. Cominciava un lungo cammino di riscatto di questa comunità”.

A Casal di Principe ricorda il sindaco sono sorte associazioni e cooperative, sono stati riutilizzati beni tolti alla camorra. Prendendo la parola, il Capo dello Stato esorta soprattutto i giovani: “Battere la mafia è possibile, lo diceva Giovanni Falcone: la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Casal di Principe lo ha dimostrato: l’efferato omicidio di don Diana è stato un detonatore di coraggio, ha prodotto una vera battaglia di promozione della legalità. Ma voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra che ha saputo compiere questa rinascita”.

Ultimo appuntamento della giornata per il presidente a Casal di Principe, il pranzo al ristorante Nco, Nuova Cucina Organizzata, dove lavorano ragazzi disabili.