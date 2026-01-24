Mattarella a Cefalù a un convegno sul Mediterraneo mare di pace

Cefalù 24 gen. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è a Cefalù (PA) per prendere parte al Convegno dal titolo “Mediterraneo: Mare di Pace?” organizzato dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, dalla Diocesi e dal Comune di Cefalù.

Il Capo dello Stato ha salutato i relatori, le autorità religiose e i sindaci, poi ha preso brevemente la parola.

“Portiamo dentro di noi quanto ci è stato spiegato dalle relazioni – ha detto il Presidente – e quanto ci è stato dato come tema di riflessione per ciascuno di noi per l’azione quotidiana, ciascuno nei suoi compiti e nelle sue responsabilità”.