Mattarella a Firenze, mostra di Beato Angelico e omaggio a Spadolini

Firenze, 29 ott. (askanews) – Giornata fiorentina per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato a Palazzo Strozzi per visitare la mostra dedicata a Beato Angelico, prima tappa della sua giornata a Firenze, dove è stato accolto dalla sindaca Sara Funaro e dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha poi commentato:

“È un grande esperto d’arte perché riusciva a rispondere con battute che davano il senso di una profonda conoscenza.

È stato soprattutto colpito dal Rinascimento fiorentino di cui Beato Angelico è l’espressione. Poi e stato incuriosito dall’attività di Palazzo Strozzi e dalla capacità di mettere insieme la storia dell’arte e del Rinascimento con la contemporaneità”.

Poi Mattarella ha fatto tappa alla Fondazione Spadolini “Nuova Antologia”, accolto dal presidente Cosimo Ceccuti, è stato accompagnato nella sala dedicata alla Biblioteca di Storia contemporanea e ha ricevuto in dono una copia del testo “Gli uomini che fecero l’Italia” di Giovanni Spadolini.

Un omaggio alla memoria dell’amico, nel centenario della nascita, a cui il capo dello Stato è stato legato dagli anni in cui Spadolini presiedeva il Senato.