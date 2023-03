Mattarella a inaugurazione anno accademico San Raffaele di Milano

Roma, 27 mar. (askanews) – Standing ovation per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato all’Università Vita – Salute del San Raffaele di Milano per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dal prefetto Renato Saccone. Al suo ingresso in sala, il presidente è stato accolto da una standing ovation.

Tra le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, il presidente del Senato Ignazio La Russa, e diversi ministri: il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro della Salute Orazio Schillaci, della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, alle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.